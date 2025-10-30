La curiosa estrategia de Sabrina Carpenter para vender más entradas

La artista, que se presentará en marzo en el Lollapalooza Argentina, tiene un plan de marketing infalible que la ayuda a que todos sus shows sean virales en redes sociales.

Hoy 11:44

Desde hace más de un año, Sabrina Carpenter no para de agotar las entradas en estadios de todo el mundo, que se llenan de cientos de jóvenes fans que esperan por meses para verla. Pero quizás, uno de los aspectos que más pasa desapercibido con respecto a su éxito es la infalible estrategia de marketing que aplica show tras show.

La cantante estadounidense, que será una de las artistas principales del Lollapalloza Argentina 2026, no sólo se destaca por su voz y sus hits pop, sino también por la creatividad con la que logra mantener su gira entre las más comentadas del año. Y todo gracias a un momento estratégico: durante la canción Juno, “arresta” a un espectador, que siempre termina haciéndose viral en todas las redes sociales.

Y lejos de ser un gesto literal, el “arresto” forma parte de la coreografía del tema. En cada concierto, Carpenter elige a alguien del público, lo sube al escenario y anuncia con humor: “Estás bajo arresto por estar demasiado hot”.

Ese recurso se convirtió en una pieza central de su gira y, de manera indirecta, en una estrategia de venta de entradas. En tiempos en que la viralidad en redes sociales impulsa las giras tanto como la radio o la prensa, Sabrina logró crear una experiencia cambiante y participativa.

Cada concierto promete algo distinto: un “arresto” diferente y una sorpresa que da la sensación de estar viendo algo irrepetible. En redes sociales, los videos de esos momentos superan millones de reproducciones y multiplican el interés por asistir.

Sabrina Carpenter

El momento se volvió tan icónico que los fans lo esperan con la cámara del celular lista, sabiendo que esos segundos probablemente terminen viralizados en TikTok o Instagram apenas el show termina. En especial cuando, como en la mayoría de los últimos shows, quien va preso es un famoso. Por las manos de Carpenter, ya pasaron celebridades como Anne Hathaway, Salma Hayek, Millie Bobby Brown, Gigi Hadid, Marcello Hernández, Joe Keery y Margaret Qualley.

Sabrina Carpenter

Más allá del impacto visual, hay una lectura más profunda. Carpenter entendió que el público joven busca experiencias, no solo canciones. En una época en la que la mayoría consume música desde plataformas, el desafío para los artistas es ofrecer algo que justifique el precio de una entrada. Su espectáculo combina puesta en escena, ironía y sensualidad, pero sobre todo participación: el público no solo mira, también puede ser parte del número.

Por supuesto, no faltan las controversias. Algunos críticos consideran que ciertos gestos del show son demasiado provocativos para un público donde también hay adolescentes, especialmente cuando Sabrina juega con poses o coreografías de tono más sexual. Pero la mayoría de sus seguidores lo toma como una performance divertida y coherente con su estética: un pop juguetón que mezcla glamour, humor y empoderamiento.