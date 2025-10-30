Presentarán el musical “Amigos Imaginarios” este viernes 31 en la escuela Juan Pablo lI

No te pierdas esta oportunidad de reír, emocionarte y dejarte sorprender por un musical que promete dejar una huella mágica en todos los presentes.

Hoy 11:41

Este viernes 31 de octubre, a partir de las 20 horas, se presentará “Amigos Imaginarios” en la escuela Juan Pablo lI, un musical que invita a grandes y chicos a sumergirse en un viaje al corazón de la infancia, donde la imaginación y la amistad son protagonistas.

El espectáculo combina magia, risas, emociones y sueños que cobran vida, ofreciendo al público momentos de diversión, sorpresa y reflexión sobre la importancia de creer en uno mismo y valorar a quienes nos rodean.

Los asistentes podrán disfrutar de un show pensado para toda la familia, con personajes entrañables, canciones originales y escenas que despiertan la creatividad. La entrada es libre y gratuita, por lo que se espera una gran concurrencia de espectadores de todas las edades.

