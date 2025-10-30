Ingresar
La Oficina de Emprendedores dictará un taller gratuito de “Resina Craft” en La Banda

El curso comenzará el sábado 1 de noviembre a las 9 en la Escuela de Robótica. Está destinado a quienes deseen iniciar o potenciar sus emprendimientos con técnicas creativas.

Hoy 12:13

La Oficina de Emprendedores, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda, anunció la realización de un taller de “Resina Craft”, que dará inicio el sábado 1 de noviembre a las 9 en las instalaciones de la Escuela de Robótica.

A través de esta iniciativa, el municipio bandeño busca acompañar a los vecinos que desarrollan sus propios emprendimientos, brindando herramientas y capacitaciones que permitan mejorar la calidad de sus productos y fortalecer sus proyectos.

El taller de resina ofrecerá la posibilidad de crear piezas artesanales únicas, ideales para quienes se dedican a la manualidad, papelería, decoración de fiestas, candy bar o souvenirs, entre otros rubros.

Desde el área destacaron además que esta propuesta busca estimular la creatividad, favorecer la concentración y promover la relajación a través del trabajo artístico.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 3854209847 o dirigirse personalmente a la Oficina de Emprendedores, ubicada en calle Rivadavia N° 438.

