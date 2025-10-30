La Dirección de Rentas Banda modifica el horario de atención en el Centro de Comercio e Industria

A partir del lunes 3 de noviembre, el centro de cobranzas municipal atenderá solo por la mañana, de 8:30 a 12, en su sede de calle Alberdi N° 135.

Hoy 12:19

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de La Banda informó que el centro de cobranzas ubicado en el Centro de Comercio e Industria modificará su horario de atención al público.

Desde el área dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, precisaron que el cambio regirá a partir del lunes 3 de noviembre del corriente año.

De esta manera, el nuevo horario de atención será de 8:30 a 12, en la sede situada sobre calle Alberdi N° 135, quedando sin efecto el turno vespertino de 17:30 a 21.

Finalmente, desde la comuna señalaron que el objetivo de esta medida es brindar un mejor servicio a los contribuyentes, optimizando la gestión de tareas municipales como la recolección de residuos, barrido, limpieza y obras públicas.