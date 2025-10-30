El Punto Digital Banda celebra Halloween con actividades gratuitas para toda la familia

Con el ciclo “Punto Digital Embrujado”, se desarrollan talleres, proyecciones y juegos en la Casa del Bicentenario. La propuesta se extenderá hasta el viernes 31 con un desfile de disfraces en la plaza Mauricio Rojas.

Hoy 12:23

El Punto Digital Banda dio inicio a una semana llena de diversión con la proyección de la película infantil “Hotel Transilvania”, en el marco del ciclo “Punto Digital Embrujado”, una propuesta gratuita organizada para celebrar la fiesta de Halloween.

Las actividades, que se desarrollan desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre en las instalaciones de la Casa del Bicentenario, incluyen proyecciones, talleres y juegos para niños y niñas de la ciudad.

Durante el primer encuentro, los pequeños disfrutaron de la proyección gratuita de la comedia animada “Hotel Transilvania”, mientras que en la segunda jornada participaron de un taller de máscaras y antifaces, donde pudieron desplegar toda su creatividad con la temática de Halloween.

La responsable del espacio, Sonia Geréz, destacó: “Tuvimos un taller donde los chicos aprendieron a hacer máscaras y antifaces con la temática de Halloween. Si bien esta no es una actividad característica de nuestra cultura, la tomamos, la adaptamos y la aprovechamos para que los chicos desarrollen su creatividad y se diviertan de manera lúdica”.

Además, agradeció a la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, quien brindó los materiales necesarios para llevar adelante las actividades y un refrigerio diario para los niños que participan.

El cronograma del “Punto Digital Embrujado” continúa el miércoles 29 con la proyección de una nueva película animada; el jueves 30 con una tarde de juegos denominada “Bingo Monstruoso”; y culminará el viernes 31 con la proyección de una película y un desfile de disfraces, organizado junto a la Dirección de Turismo, en la plaza Mauricio Rojas.