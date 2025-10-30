Qué necesita Racing para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Tras la eliminación ante Flamengo, la Academia quedó sin margen en la Tabla Anual y solo le queda una vía para llegar al máximo certamen continental.

Hoy 13:22

Racing Club se quedó sin final de Copa Libertadores y también comprometió su presencia en la edición 2026. El empate 0-0 frente a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda, que decretó la eliminación en semifinales (1-0 en el global), dejó a los dirigidos por Gustavo Costas sin chances internacionales en este año y con un panorama complejo de cara al próximo.

En la Tabla Anual, la Academia se ubica en la sexta posición con 46 puntos, en zona de Copa Sudamericana, lejos de los puestos de Libertadores: River (52), Argentinos (51) y Deportivo Riestra (51) ocupan los lugares más cercanos al objetivo. Por ahora, los cinco cupos argentinos para la Libertadores 2026 están asignados a Platense (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el ganador de la Copa Argentina (Argentinos o Independiente Rivadavia) y los dos mejores de la Tabla Anual, con Rosario Central ya clasificado.

Ante este panorama, Racing solo tiene un camino posible: ganar el Torneo Clausura. El equipo de Costas marcha noveno en la Zona A, con 18 puntos, los mismos que Tigre (8°), Belgrano y Argentinos Juniors, que pelean por el último boleto a los Playoffs. En las tres fechas que restan, deberá sumar fuerte ante Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell’s, con la obligación de meterse entre los ocho mejores y luchar por el título que le permita acceder directamente a la próxima Libertadores.

En resumen:

Racing necesita clasificar a los Playoffs del Clausura y consagrarse campeón para jugar la Copa Libertadores 2026.

Si no lo logra, dependerá de una combinación de resultados o de cupos liberados por otros equipos argentinos ya clasificados.