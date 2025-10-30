Autoridades participaron del acto por el 121º aniversario de Tintina

En la oportunidad, el Gobierno provincial entregó una unidad móvil a la Seccional Policial N° 44 y un camión que se suma al parque automotor del municipio de esta comunidad importante del departamento Moreno.

La celebración comenzó con un "abrazo cultural" que consistió en un espectáculo de malambo. Luego el párroco Exequiel Ruiz realizó la invocación religiosa ante las imágenes de la Virgen de Huachana y la Cruz de Matará.

De la ceremonia participaron los ministros de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y de Producción, Miguel Mandrille; los intendentes de Monte Quemado, Felipe Cisneros, y de Bandera, Jairo Colaneri; además de concejales y otros invitados especiales que fueron recibidos por el jefe comunal Mario Cantoni.

Al hacer uso de la palabra el intendente Cantoni expresó su agradecimiento a la gran cantidad de vecinos que se congregaron para celebrar un aniversario más de la ciudad y rendir homenaje “a los hombres y mujeres que sentaron las bases en los comienzos, para que Tintina hoy sea una ciudad en constante crecimiento con el acompañamiento del Gobierno provincial y su proyecto de inclusión que genera igualdad de oportunidades".

Durante la ceremonia se proyectaron videos con saludos del gobernador Gerardo Zamora y del jefe de Gabinete y gobernador electo, Elías Suárez.

A su turno, Niccolai dijo: "Es una alegría acompañar a la comunidad en este nuevo aniversario de una ciudad que año a año crece y se desarrolla porque hay un Estado provincial presente, que garantiza el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y no solo con infraestructura, sino con la incorporación de herramientas, tecnología y recursos humanos".

Al concluir hizo referencia a los logros alcanzados en la provincia en los últimos 20 años. "En estos últimos años –dijo- Santiago del Estero es la provincia que más ha crecido y desarrollado, pero lo ha hecho con inclusión, recuperando la esperanza de los santiagueños que quieren quedarse a vivir en su tierra. Por ello en este día, los insto a que sigamos construyendo una provincia que nos incluya, que estemos unidos trabajando por objetivos comunes".

Las actividades festivas finalizaron con un desfile en el que participaron las fuerzas de seguridad de la provincia e instituciones educativas, deportivas, religiosas y culturales de la ciudad.