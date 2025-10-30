Lanús y U. de Chile definen el pase a la final de la Copa Sudamericana

El Granate recibe al conjunto trasandino este jueves desde las 19.00, con la serie igualada y la ilusión de volver a disputar una final continental.

Hoy 13:26

Este jueves desde las 19.00 en el Estadio Ciudad de Lanús, Lanús y Universidad de Chile se enfrentarán por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en una serie que llega abierta tras el 2-2 en Santiago. El duelo, marcado por los incidentes con el micro visitante y las sanciones al público chileno, se jugará con presencia exclusiva de hinchas granates.

En la ida, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino había sacado una ventaja de dos goles gracias al doblete de Rodrigo Castillo, pero sobre el final el árbitro Anderson Daronco sancionó un polémico penal que Charles Aránguiz transformó en el empate definitivo. Pese al sabor amargo, el Granate se ilusiona con sellar su pasaje a la tercera final sudamericana de su historia, tras las de 2013 y 2020.

Del otro lado, el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez llega golpeado: perdió el clásico ante Universidad Católica y sufrió la lesión de Lucas Assadi, una de sus figuras. Además, la sanción de APreViDe impide la presencia de hinchas visitantes, y todo aquel que intente ingresar con indumentaria del club chileno será sancionado con derecho de admisión en la provincia de Buenos Aires.

El ganador del cruce enfrentará el sábado 22 de noviembre a Atlético Mineiro, que viene de eliminar a Independiente del Valle tras empatar 1-1 en Ecuador y ganar 3-1 en Belo Horizonte.

Probable formación de Lanús:

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

Posible once de U. de Chile:

Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra.

DT: Gustavo Álvarez.