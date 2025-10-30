Ingresar
En vivo: Lanús y U. de Chile definen el pase a la final de la Copa Sudamericana

El Granate recibe al conjunto trasandino este jueves desde las 19.00, con la serie igualada y la ilusión de volver a disputar una final continental.

Hoy 19:35

Este jueves desde las 19.00 en el Estadio Ciudad de Lanús, Lanús y Universidad de Chile se enfrentarán por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en una serie que llega abierta tras el 2-2 en Santiago. El duelo, marcado por los incidentes con el micro visitante y las sanciones al público chileno, se jugará con presencia exclusiva de hinchas granates.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

