Flamengo se burló de Racing tras clasificar a la final de la Libertadores

El Mengao celebró su pase a la definición con una catarata de publicaciones en redes sociales, dirigidas especialmente al técnico Gustavo Costas y a los hinchas de la Academia.

Hoy 13:37

La clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores 2025 vino acompañada de una serie de cargadas virales hacia Racing, el rival al que eliminó en semifinales. Tras el 0-0 en Avellaneda y el 1-0 global, las redes oficiales del club brasileño se llenaron de ironías, memes y mensajes burlones con un destinatario claro: Gustavo Costas.

“¡No funciona! La factura de la luz va a ser carísima con tantos secadores encendidos, chicos. ¿Sabes por qué? Porque esto es Flamengo”, publicó el club en X (ex Twitter), acompañando la frase con los escudos de Vasco da Gama, Botafogo y Fluminense —los rivales locales— y los de Boca e Independiente, en tono de complicidad por la alegría compartida.

Pero la chicana más filosa llegó cuando el Mengao recordó las palabras de Costas tras la ida en el Maracaná: “Tenemos que estar más juntos que nunca. En casa nos vamos a jugar el sueño. Vamos a ir a Lima”, había dicho el DT. Flamengo respondió con un posteo irónico: “¿Esta verdad?”, junto a una foto de la estación de subte Lima, ubicada en Avenida de Mayo, en Buenos Aires.

La burla continuó con una versión en español del mismo mensaje y, este jueves por la mañana, redoblaron la apuesta: el clásico meme de Guillermo Francella diciendo “Hermosa mañana, ¿verdad?”, pero con la camiseta de Flamengo. En su versión inglesa, escribieron: “Beautiful morning, right?”.

Con su estilo provocador y el humor que suele acompañar sus victorias, Flamengo disfrutó su clasificación a la final del 29 de noviembre en Lima, mientras en Racing todavía lamentan haber quedado a un paso de volver a una definición continental después de casi seis décadas.