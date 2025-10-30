Palmeiras busca la remontada épica ante Liga de Quito y sueña con otra final de Libertadores

El Verdao necesita ganar por cuatro goles o más para meterse directamente en la definición del torneo continental. Abel Ferreira apeló a la fe y al empuje de su gente.

Hoy 14:07

Palmeiras enfrentará este jueves a Liga de Quito en el Allianz Parque, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, con la misión de revertir el 3-0 sufrido en la ida. El equipo brasileño confía en su localía y en el apoyo de su público para intentar una hazaña histórica.

El técnico Abel Ferreira, que cumple cinco años al frente del club, encendió la ilusión del pueblo palmeirense con un mensaje cargado de esperanza: “Noventa minutos es mucho tiempo. Prepárense para una noche mágica. No dejen de cantar ni un segundo”, pidió el portugués, que busca su tercera final de Libertadores desde su llegada.

La tarea no será sencilla. Desde que el formato actual del certamen incluye semifinales (en 1988), ningún equipo logró revertir una derrota por tres goles en la ida. Sin embargo, Palmeiras sabe de gestas: en 2020 eliminó a River tras ganar 3-0 en Buenos Aires y caer 2-0 en San Pablo, camino a un título inolvidable.

El Allianz Parque fue una fortaleza en esta edición: el Verdao ganó todos sus partidos como local, con un 6-0 ante Sporting Cristal como resultado más abultado. En esta oportunidad, necesita tres goles para forzar los penales o cuatro para clasificarse directamente a la final.

Ferreira repetiría el esquema 4-4-2 con Mauricio por Raphael Veiga como único cambio confirmado. La duda pasa por el lateral derecho entre Khellven y Agustín Giay. Así podría formar Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven o Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Andreas Pereira, Mauricio, Emiliano Martínez, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque.

Liga de Quito, con la tranquilidad del resultado, llega descansado tras postergar su partido ante Independiente del Valle. El encuentro comenzará a las 21:30, con transmisión de Fox Sports y Disney+. El ganador enfrentará en la gran final al vencedor de Flamengo vs. Racing, en busca de la gloria eterna.