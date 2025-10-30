Mariano Navone imparable en Lima: avanzó a cuartos del Challenger y habrá duelo argentino con Barrena

El bonaerense venció con autoridad al español David Jordà Sanchís y se metió entre los ocho mejores del torneo peruano. Habrá cruce albiceleste en cuartos.

Hoy 14:21

El tenista argentino Mariano Navone continúa a paso firme en la Gira Sudamericana. Este miércoles, el oriundo de 9 de Julio superó al español David Jordà Sanchís por 6-4 y 6-0 y se clasificó a los cuartos de final del Challenger de Lima, torneo que reparte 100 mil dólares en premios y otorga 75 puntos ATP al campeón.

Navone, actual N°86 del ranking mundial, decidió bajarse de la gira europea sobre cemento para reencontrarse con su mejor versión en el polvo de ladrillo. La apuesta le está saliendo bien: ya había vencido en primera ronda a Genaro Olivieri por 6-3 y 6-1, y ahora se medirá con otro compatriota en busca de las semifinales. Su próximo rival será Alex Barrena, quien venció en el duelo nacional a Gonzalo Villanueva por 6-4 y 6-2.

La jornada también dejó otros resultados con sabor mixto para la legión argentina. Nicolás Kicker cayó ante el estadounidense Tristan Boyer por 3-6, 6-2 y 6-4, mientras que el correntino Lautaro Midón fue eliminado por el checo Zdenek Kolar en sets corridos (6-3 y 6-3).

El Challenger de Lima, que reemplazó a Guayaquil como sede debido a la situación social en Ecuador, se disputa en el Club Golf Los Inkas y tendrá acción nuevamente este jueves desde las 14:00 (hora argentina). En el Court Central, Román Burruchaga enfrentará al italiano Marco Cecchinato, Carlos Zárate jugará ante Arklon Huertas del Pino, y Bautista Torres cerrará la jornada frente al local Ignacio Buse.

Todos los encuentros se podrán seguir en vivo por Challenger TV, la plataforma oficial del circuito.