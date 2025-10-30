Rossi habló de la Selección y Filipe Luis bromeó sobre una posible citación para Brasil

El arquero argentino fue figura ante Racing y se refirió al sueño de ser convocado por Scaloni, mientras su DT en Flamengo elogió su nivel y descartó verlo con la camiseta verdeamarela.

La clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores, tras empatar 0-0 ante Racing en Avellaneda, tuvo un protagonista indiscutido: Agustín Rossi. El arquero argentino fue la gran figura del partido con tapadas decisivas y volvió a ganarse el reconocimiento de todos, incluso de su entrenador, Filipe Luis, quien lo llenó de elogios en conferencia de prensa.

“Es un jugador muy ambicioso, está atravesando un gran momento y esperamos que siga así”, destacó el técnico del Mengao, quien además fue consultado por una curiosa posibilidad: que Rossi pueda atajar algún día para Brasil, si obtiene la doble nacionalidad. Su respuesta fue tajante y con humor: “¿Imaginas a un argentino jugando el Mundial para Brasil? No lo veo, pero tiene nivel. Sinceramente, no veo nunca a un argentino vestir la camiseta brasileña”.

Por su parte, Rossi, de 30 años, dejó en claro cuál es su prioridad. “Uno siempre tiene el anhelo de ser convocado por la Selección Argentina. Trabajo para eso, ojalá llegue el llamado de Scaloni”, afirmó tras el partido. Y agregó sobre la chance de representar a Brasil: “Llevo dos años y medio acá, me quedan otros dos y medio más. Esa posibilidad es lejana, mi deseo es estar en el radar argentino”.

El ex Boca Juniors, que tiene contrato con Flamengo hasta 2027, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ya hay voces en Brasil que lo postulan para la Albiceleste. El histórico arquero Emerson Leão fue contundente: “Tiene rendimiento suficiente para estar en la Selección Argentina. Es un gran arquero, está evolucionando y merece ser observado por Scaloni”.

Según el reglamento de la FIFA, Rossi podría representar a Brasil en el futuro si obtiene la ciudadanía, ya que nunca llegó a disputar minutos oficiales con Argentina. Sin embargo, todo indica que su sueño sigue siendo vestir los colores celeste y blanco, mientras disfruta de su consagración en el arco del club más popular de Sudamérica.