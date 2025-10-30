“La autopsia será clave para establecer las causas”, sostuvo la fiscal del caso de la menor de 9 años hallada muerta en La Banda

Profunda conmoción en la ciudad tras la muerte de una menor en una vivienda del barrio Palermo, donde los investigadores analizan la hipótesis de un presunto filicidio.

El trágico hecho se registró en horas de la mañana de este jueves, en una casa ubicada sobre calle Irigoyen del barrio Palermo de La Banda, donde una menor de 9 años fue hallada sin vida. Según las primeras averiguaciones, la niña habría ingerido tres pastillas de clonazepam que le habría suministrado su propia madre durante la noche anterior.

La mujer, que sería paciente psiquiátrica, quedó detenida por orden judicial y permanece bajo custodia mientras se esperan los resultados periciales. En el domicilio también viven los abuelos maternos de la víctima, quienes fueron contenidos y asistidos por el personal policial.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Nº 13, junto con personal de Criminalística, Homicidios y Delitos Complejos, bajo las directivas de la fiscal coordinadora Dra. Natalia Saavedra y el fiscal Dr. Álvaro Yagüe.

Saavedra, quien encabezó las actuaciones, confirmó a Noticiero 7 que el caso se encuentra en plena etapa investigativa y que se desarrolla con máxima cautela. Señaló que se constituyeron en el lugar junto al personal policial para establecer las circunstancias del hecho, levantando varios elementos que serán analizados y que mañana se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.

“La autopsia será clave para establecer puntualmente las causas del fallecimiento y en base a eso direccionar la investigación”, sostuvo. Sobre los primeros informes forenses, aclaró que la menor no presentaba signos visibles de violencia y que por ahora se trabaja con distintas hipótesis, aunque ninguna está confirmada.

La fiscal también destacó la importancia de actuar con prudencia ante la gravedad del caso: “Estamos frente a una situación muy dolorosa, más aún tratándose de una menor. Por eso preferimos esperar los resultados científicos antes de adelantar conclusiones”.

El cuerpo de la niña fue trasladado para la realización de la autopsia, prevista para este viernes por la mañana en el marco de una junta médica. Los resultados serán fundamentales para confirmar si la muerte fue consecuencia de la ingesta de medicamentos u otras causas.

Mientras tanto, el padre de la menor, que reside en Ushuaia, viaja hacia Santiago del Estero tras recibir la lamentable noticia. Las autoridades pidieron cautela ante la sensibilidad del caso.