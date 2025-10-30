Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 OCT 2025 | 23º
X
WhatsApp

Quintana y Necochea: otra vez autos terminaron sobre la vereda de un super tras un fuerte choque

Alrededor de las 15 horas de este jueves, dos vehículos colisionaron en el mencionado cruce. A pesar de contar con semáforos, los accidentes siguen ocurriendo.

Hoy 15:40
Así quedaron los autos

Un fuerte choque entre dos vehículos, ocurrido en el cruce con semáforos de calles Quintana y Necochea, terminó con importantes daños materiales y lesionados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Videos del lugar del accidente llegaron a la redacción de Diario Panorama a través del WhatsApp de Las Noticias de la Gente al 385-5795000, donde se puede apreciar como quedaron el Volkswagen Voyage y un Honda Fit.

En el lugar se pueden ver manchas de sangre sobre el pavimento, lo que indicaría que al menos uno de los ocupantes de los vehículos sufrió cortes.

Además, partes de los rodados por el asfalto y la vereda del supermercado que se encuentra en esa esquina.

Te recomendamos: Confuso episodio en pleno centro: un hombre protagonizó un choque en cadena tras una presunta persecución

El local comercial además cuenta con pilares de hormigón, una especie de barrera de contención, para que los vehículos no avancen más sobre la vereda, medida que habrían tomado por los constantes accidentes que se suceden en ese lugar.

TEMAS WhatsApp de la Gente

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: encuentran muerta a nena de 9 años e investigan si habría ingerido clonazepam
  2. 2. Diego Armando Maradona: la vigencia del mito a 65 años de su nacimiento
  3. 3. Aprehendieron a una mujer acusada de rociar con combustible y prender fuego a su pareja en Monte Quemado
  4. 4. Liberan en Córdoba a 17 peones santiagueños que vivían en condiciones infrahumanas
  5. 5. En el Parque Mama Antula más de 1000 alumnos de los jardines municipales participaron de un campamento de egresados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT