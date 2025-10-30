Quintana y Necochea: otra vez autos terminaron sobre la vereda de un super tras un fuerte choque

Alrededor de las 15 horas de este jueves, dos vehículos colisionaron en el mencionado cruce. A pesar de contar con semáforos, los accidentes siguen ocurriendo.

Hoy 15:40

Un fuerte choque entre dos vehículos, ocurrido en el cruce con semáforos de calles Quintana y Necochea, terminó con importantes daños materiales y lesionados.

Videos del lugar del accidente llegaron a la redacción de Diario Panorama a través del WhatsApp de Las Noticias de la Gente al 385-5795000, donde se puede apreciar como quedaron el Volkswagen Voyage y un Honda Fit.

En el lugar se pueden ver manchas de sangre sobre el pavimento, lo que indicaría que al menos uno de los ocupantes de los vehículos sufrió cortes.

Además, partes de los rodados por el asfalto y la vereda del supermercado que se encuentra en esa esquina.

El local comercial además cuenta con pilares de hormigón, una especie de barrera de contención, para que los vehículos no avancen más sobre la vereda, medida que habrían tomado por los constantes accidentes que se suceden en ese lugar.