Policiales

Prefectura Naval Argentina pide tomar precauciones a navegantes y bañistas

Prefectura recomienda no ingresar a las aguas del Embalse Río Hondo y Río Dulce, ya que no se cuenta con lugares habilitados.

Hoy 15:45
Prefectura Naval Argentina

Teniendo en cuenta que se aproximan meses donde altas temperaturas comienzan a tomar protagonismo, con fines de prevenir y concientizar a los bañistas, y a la población en general, la Prefectura Naval Argentina con asiento en Termas de Río Hondo recuerda que se encuentra prohibido el ingreso a las aguas del Embalse Río Hondo y Río Dulce, dado que no existen lugares habilitados como zona balnearia para la práctica de natación.

Por otro lado, cabe destacar que acorde a experiencias recogidas en temporadas anteriores, se viene observando gran actividad relacionada con el uso de embarcaciones a remo tipo kayaks o canoas, en aguas del embalse, con alto nivel de incidentes donde estos se ven involucrados, por tal motivo se insta a personas que realizan estos deportes, al uso obligatorio del chaleco salvavidas y/o dispositivos de ayuda a la flotación aprobados.

Por esta razón, desde la fuerza de seguridad nacional, recomiendan a los mismos que realicen la navegación con condiciones meteorológicas favorables y en zonas habilitadas para tal fin.

“Sea responsable, resulta esencial tomar los recaudos y medidas de seguridad a fin de prevenir posibles riesgos y accidentes para sí o para terceros”, expresaron desde la institución.

Ante cualquier accidente o duda comunicarse al Nº 106 “Emergencias Náuticas” o al teléfono de la oficina de Guardia y Patrullaje Nº 03858-427045, ambos pertenecientes a la Prefectura Embalse Río Hondo.

