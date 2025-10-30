Fatal accidente en la esquina de Catamarca e Independencia

La colisión entre un motociclista y una SUV Jeep, provocó la muerte del conductor del rodado menor. El rodado terminó arriba de la vereda.

Hoy 17:38

Un hombre de 31 años, identificado como Guillermo Pérez, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de calles Catamarca e Independencia.

La víctima fatal se desplazaba en una Honda CG Titán y, por causas a establecer, se produjo el impacto con una SUV Jeep, la cual terminó arriba de la vereda sobre calle Independencia.

Pérez habría golpeado su cabeza contra el cordón, al pie de un árbol, quedando tirado él y su motovehículo sobre calle Catamarca.

Personal policial y del SEASE se hicieron presentes en el lugar. A pesar de la rapidez del auxilio brindado, el motociclista falleció a consecuencia de las graves heridas sufridas.