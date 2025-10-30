Capacitan al personal del Hospital de Frías en el manejo de urgencias y emergencias en shockroom

Dicha formación profesional es considerada como una instancia clave para fortalecer las competencias del equipo de salud ante situaciones críticas.
El Hospital Zonal de Frías puso en marcha el primer encuentro del Ciclo de Capacitación en Manejo de Urgencias y Emergencias, una instancia clave destinada a fortalecer las competencias del equipo de salud ante situaciones críticas.
La jornada, que tuvo lugar en las instalaciones del hospital, estuvo a cargo de la Dra. Irene Harón, médica especialista en Anestesiología, y fue coordinada por la Dirección del Hospital junto al Área de Capacitación de Enfermería.
A través de este programa formativo, el Hospital Zonal de Frías reafirma su compromiso con la excelencia en la atención, la actualización continua del personal y la mejora de los procesos asistenciales, pilares fundamentales para consolidar una salud pública moderna y de calidad.
Bajo el lema “Capacitar, profesionalizar y cuidar”, el ciclo busca promover el aprendizaje permanente dentro del equipo sanitario, priorizando la preparación y la respuesta eficaz ante emergencias médicas.