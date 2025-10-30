Capacitan al personal del Hospital de Frías en el manejo de urgencias y emergencias en shockroom

Dicha formación profesional es considerada como una instancia clave para fortalecer las competencias del equipo de salud ante situaciones críticas.

Hoy 18:23

El Hospital Zonal de Frías puso en marcha el primer encuentro del Ciclo de Capacitación en Manejo de Urgencias y Emergencias, una instancia clave destinada a fortalecer las competencias del equipo de salud ante situaciones críticas.

La jornada, que tuvo lugar en las instalaciones del hospital, estuvo a cargo de la Dra. Irene Harón, médica especialista en Anestesiología, y fue coordinada por la Dirección del Hospital junto al Área de Capacitación de Enfermería.

A través de este programa formativo, el Hospital Zonal de Frías reafirma su compromiso con la excelencia en la atención, la actualización continua del personal y la mejora de los procesos asistenciales, pilares fundamentales para consolidar una salud pública moderna y de calidad.

Bajo el lema “Capacitar, profesionalizar y cuidar”, el ciclo busca promover el aprendizaje permanente dentro del equipo sanitario, priorizando la preparación y la respuesta eficaz ante emergencias médicas.