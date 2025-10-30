Nicolás Romano: “En todo momento estuvimos unidos y positivos”

El ala pivote de Quimsa destacó la fortaleza del grupo tras el ajustado triunfo ante Independiente de Oliva en el Ciudad. “Nos alentamos entre todos y eso fue clave para ganarlo”, afirmó.

Hoy 18:22

Nicolás Romano fue una de las voces de Quimsa luego del sufrido triunfo 86-83 ante Independiente de Oliva por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El juninense aportó ocho puntos y cuatro rebotes en el regreso al triunfo de la Fusión, que venía de una dura eliminación internacional.

“Venimos de no cumplir con uno de los objetivos, por eso este triunfo nos pone contentos. En medio de tantos viajes y partidos seguidos, logramos quedarnos con la victoria ante un equipo muy intenso”, expresó el ex Regatas Corrientes y Lanús, valorando la entrega del equipo santiagueño.

Romano también analizó el desarrollo del partido: “Independiente comenzó con un alto porcentaje de triples, pero nosotros nos pusimos duros en defensa y, alentándonos entre todos, sacamos adelante un partido muy duro. Por suerte el equipo está bien, muy unido y con muchas ganas de seguir creciendo”.

Para cerrar, el ala pivote destacó la mentalidad del grupo: “En todo momento estuvimos unidos y positivos, tanto para sacar adelante este partido como ahora para enfocarnos en lo que se viene”.

Quimsa ya piensa en su gira por Corrientes, donde enfrentará a San Martín el lunes y a Regatas el miércoles, buscando mantener la racha positiva en la Liga.