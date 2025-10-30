San Lorenzo, con un único cambio para recibir a Deportivo Riestra

El Ciclón buscará su segundo triunfo seguido ante el líder de la Zona B. Damián Ayude haría una sola modificación: Ladstatter por López. El duelo será este viernes a las 19 en el Nuevo Gasómetro.

Hoy 19:22

En medio de un clima institucional complicado, San Lorenzo se prepara para un duelo clave por el Torneo Clausura. Este viernes desde las 19.00, el equipo de Damián Ayude recibirá a Deportivo Riestra, actual puntero de la Zona B, en el Nuevo Gasómetro, con la misión de seguir escalando en la tabla y acercarse a la clasificación a octavos.

El Ciclón viene de un importante respiro futbolístico tras vencer 2-1 a Atlético Tucumán como visitante y cortar una racha de dos derrotas consecutivas. En busca de continuidad y solidez, el DT metería una sola variante con respecto al once que se impuso en el José Fierro: Agustín Ladstatter reemplazaría a Fabricio López, quien no logró afianzarse como titular.

Ayude probó con López en una posición más adelantada en el último encuentro, pero decidió cambiar en el entretiempo y mandar a la cancha a Diego Herazo, que respondió bien. De todos modos, el técnico optaría ahora por Ladstatter desde el arranque, mientras que el resto del equipo se mantendría sin modificaciones.

La probable formación de San Lorenzo ante Riestra

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; y Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.