Hallaron restos humanos y podrían ser del remisero asesinado por Pablo Laurta

El chofer Martín Palacio había sido contratado por el doble femicida de Córdoba, para hacer un viaje desde la terminal de ómnibus de Concordia.

Hoy 19:28

El olor era nauseabundo. Pero el hombre igual se animó a echar un vistazo. Quería saber qué había en la bolsa negra hedienta con la que se había cruzado cuando pasaba por un camino vecinal entre Rosario del Tala y Sauce Norte, en Entre Ríos. Lo que vio fue horrible: un pedazo de cráneo humano, un trozo de una vértebra cervical, huesos que corresponderían a los brazos de una persona y cabellos. Ante esa escena de horror, llamó a la policía.

La secuencia narrada ocurrió este miércoles a las 17.05. Todo indica que esos restos humanos corresponden a las partes del cuerpo del remisero Martín Palacio que aún no habían sido encontradas.

Palacios, de 49 años, había sido contratado por Pablo Laurta. Supuestamente tenía que llevar al pasajero, al que ya conocía de otros viajes, desde la estación de ómnibus de Concordia hasta la ciudad de Rafaela, en Santa Fe.

Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia a las 19.54 del martes 7 de octubre pasado. Desde ese momento no se supo más de él. Su auto, un Toyota Corolla blanco con techo negro, apareció incendiado cerca del Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba.

Una semana después, cuando Laurta ya estaba detenido, acusado de haber asesinado en Córdoba a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, para llevarse a su hijo, Pedro, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo mutilado en Estación Yeruá, en el departamento Concordia.

“Estaba desmembrado: le faltaban la cabeza y los brazos; noventa y nueve por ciento que se trata de Palacio”, dijo en ese momento el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

En principio, los restos hallados ayer en el camino vecinal coinciden con las partes del cuerpo que no se habían encontrado en su momento. Las facciones del rostro no son reconocibles y el estado de putrefacción tampoco permitía detectar vestigios del tatuaje que cubría buena parte de uno de los brazos de Palacio.

“Noventa y nueve por ciento es que se trata de parte del cuerpo de Palacio”, dijo a LA NACION ahora una calificada fuente que participa de la investigación y de los rastrillajes. Repitió la misma fórmula que el ministro de Seguridad entrerriano hace dos semanas.

Hoy, la Policía de Entre Ríos volvió a rastrillar la zona y hubo más hallazgos: “17 piezas óseas fragmentadas, dos de las cuales presentan piezas dentarias. A tres metros de la ruta 15 se encontró una campera con cierre de algodón con capucha a rayas azules y celeste con manchas posiblemente hemáticas y al lado, un par de medias oscuras”, explicaron las fuentes consultadas.

El Ministerio Público de Entre Ríos acusó a Laurta por el homicidio criminis causae de Palacio, ocurrido entre las 19.54 del 7 de octubre y las 3 del 8 de octubre.

Según la imputación, Laurta sería responsable del homicidio según el inciso 7 del artículo 80 del Código Penal, que establece la prisión perpetua para quienes maten “para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito”.

Si bien la autopsia determinó que el desmembramiento del cuerpo hallado en la zona de Estación Yeruá fue post mortem [cuando el remisero ya estaba muerto], una serie de elementos incorporados en el expediente abonaron la presunción de que existió una muerte violenta.

Las pruebas que fundaron la imputación contra Laurta fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación terminal de ómnibus de Concordia del 7 de octubre a las 19.54, cuando se registró el momento en que el acusado abordaba el Toyota Corolla blanco de Palacio y las imágenes de la estación de servicio de San Salvador, en Entre Ríos, a las 3 del 8 de octubre.

En esa última grabación quedó registrado el momento en que Laurta, ya sin Palacio, cargaba combustible al Toyota Corolla blanco. Un testigo y otra cámara de seguridad registró el momento en que Laurta incendió el vehículo robado a Palacio, el 9 de octubre.

Además, el celular del remisero se activó por última vez el 7 de octubre a la noche en una antena que realiza el servicio de telefonía móvil en la zona de Concordia y Estación Yeruá. A partir del momento en que la familia de Palacio perdió contacto con el remisero, radicó una denuncia por averiguación de paradero y consignó que el chofer había sido contratado por un pasajero con las características de Laurta.

Tras una audiencia, la jueza de Garantías N°4 de Concordia, Gabriela Seró, dispuso 120 días de prisión preventiva para Laurta.

“Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”, dijo Laurta en las escaleras de los tribunales de Concordia, Entre Ríos, tras ser notificado de la prisión preventiva que le dictaron por el homicidio del remisero.

Después fue trasladado a Córdoba donde lo imputaron por los homicidios de su exmujer y su exsuegra.