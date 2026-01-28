Murió la mujer que había resultado gravemente herida en el incendio de su casa en el barrio Parque del Río III

La víctima permanecía internada desde el pasado 17 de diciembre, cuando un voraz incendio destruyó por completo su vivienda y dejó también con quemaduras graves a su hija de 12 años.

Hoy 22:23

Este miércoles 28 de enero se confirmó el fallecimiento de la mujer que había sufrido severas quemaduras durante el incendio de su casa en el barrio Parque del Río III, ocurrido el pasado 17 de diciembre de 2025. La víctima se encontraba internada en estado crítico desde aquella jornada y no logró sobreponerse a las graves lesiones.

El siniestro se había registrado minutos después de las 14, en una vivienda tipo dúplex ubicada en la Manzana 69 del mencionado complejo habitacional. Según las primeras averiguaciones, el fuego se habría iniciado cuando la mujer se encontraba cocinando en la planta baja del inmueble y, por causas que aún se investigan, habría explotado un bidón que contenía nafta, lo que provocó una rápida propagación de las llamas.

La parte inferior del dúplex, donde funcionan la cocina y el comedor, quedó completamente arrasada por el fuego. Muebles, electrodomésticos y estructuras fueron consumidos casi en su totalidad, ocasionando pérdidas materiales totales.

Como consecuencia del incendio, la mujer sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo, mientras que su hija de 12 años presentó lesiones de extrema gravedad, por lo que ambas debieron ser trasladadas de urgencia: la madre al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” y la menor al CePSI “Eva Perón”.

En la planta alta de la vivienda se encontraban el marido de la mujer y otros dos hijos menores, quienes también fueron derivados de manera preventiva a centros de salud para su evaluación.

En los primeros minutos posteriores al siniestro, vecinos del barrio lograron contener parcialmente las llamas y asistieron a la familia hasta el arribo del personal del SEASE 107 y de Bomberos, que finalmente sofocaron el incendio.

Pese a los esfuerzos médicos, este miércoles se produjo el deceso de la mujer, mientras la Justicia y las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias que originaron el fuego.