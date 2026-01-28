De la cancha al hospital: un joven de Añatuya fue internado tras ser agredido por su propio hermano

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio Polo Norte terminó con un joven hospitalizado, luego de recibir una fuerte patada en el abdomen en pleno partido de fútbol.

Lo que debía ser un encuentro deportivo entre amigos y familiares derivó en una dramática situación de urgencia. Este miércoles, la intersección de las calles Dr. Stemberg y Falucho, en la ciudad de Añatuya, se convirtió en escenario de un grave incidente que dejó a un joven internado y a su propio hermano sindicado como el agresor.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se produjo cerca de las 2 de la madrugada en una cancha de fútbol de la zona. Allí, un joven de apellido Sosa, domiciliado en el barrio Colonia Osvaldo, participaba de un partido cuando, por causas que aún se investigan, mantuvo una discusión con su hermano que derivó en una agresión física.

En medio del altercado, Sosa recibió una violenta patada en la zona abdominal. Pese al dolor, continuó en el lugar hasta la finalización del encuentro, sin advertir la gravedad de la lesión.

Minutos después, al retirarse de la cancha, el joven sufrió una fuerte descompensación y se desplomó sobre la vereda. Personal de Prevención de la Departamental 13 acudió rápidamente tras ser alertado sobre la situación.

En el lugar, la novia de la víctima, domiciliada en el barrio Rivadavia, relató entre llantos lo sucedido y confirmó que el ataque había sido perpetrado por el propio hermano del joven durante el partido.

Ante el delicado cuadro, una ambulancia municipal se hizo presente y los paramédicos le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya, donde quedó internado en observación para evaluar posibles lesiones internas.

Las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias que desencadenaron el violento episodio y no se descarta que en las próximas horas se adopten medidas legales contra el agresor.