Detienen a un hombre con medio kilo de cocaína valuada en casi $10 millones

El procedimiento se realizó en el barrio 12 de Octubre, en Monte Quemado, tras tareas de inteligencia policial.

Hoy 07:18

Un hombre fue detenido en la ciudad de Monte Quemado luego de que efectivos policiales secuestraran aproximadamente medio kilo de cocaína que tenía en su poder, en el marco de un operativo llevado a cabo en el barrio 12 de Octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se concretó en las últimas horas y fue resultado de tareas de inteligencia y seguimiento que permitieron identificar al sospechoso y ubicar el lugar donde operaba. Según indicaron fuentes oficiales, la droga incautada tendría un valor cercano a los 10 millones de pesos.

Durante el operativo, además del estupefaciente, los efectivos lograron secuestrar elementos de interés para la causa, que serán incorporados a la investigación en curso.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras se avanza en las averiguaciones para determinar si actuaba de manera individual o si integraba una red de distribución de drogas en la zona.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de acciones forman parte del trabajo sostenido contra el narcotráfico. “Este tipo de operativos reflejan nuestro compromiso constante con la seguridad de la comunidad”, señalaron voceros policiales.

En la causa interviene el fiscal de turno, Dr. Gabriel Gómez, y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas en el marco de la investigación.