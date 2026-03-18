El tiempo para este miércoles 18 de marzo en Santiago del Estero: la máxima llegará a los 30ºC

Además, el SMN informó que podrían registrarse chaparrones aislados durante la jornada.

Hoy 01:11

El clima se presentará inestable este miércoles 18 de marzo en la ciudad de Santiago del Estero, con probabilidad de chaparrones durante gran parte de la jornada, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima prevista será de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones podrían registrarse principalmente durante la madrugada y la mañana, con probabilidades que oscilarán entre el 40% y el 70%. Hacia la tarde el tiempo continuará inestable con chaparrones aislados, mientras que por la noche el cielo permanecería mayormente nublado.

El informe también indica que el ambiente se mantendrá húmedo y cálido, con viento leve del sector este. Estas condiciones responden a la presencia de nubosidad persistente que favorece el desarrollo de lluvias aisladas en distintos sectores de la provincia.

De esta manera, el miércoles se perfila como una jornada típicamente otoñal en la Madre de Ciudades, con temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día.