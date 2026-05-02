El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 cambia el horario debido a la intensa lluvia

La carrera de este domingo se adelantará debido a que se espera mal tiempo. Franco Colapinto partirá octavo.

02/05/2026

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 sufrió una modificación clave en su cronograma: la FIA decidió adelantar la largada de la carrera debido al pronóstico de fuertes lluvias en el horario original.

La competencia, correspondiente a la cuarta fecha de la temporada 2026, estaba prevista para las 17 (hora argentina), pero finalmente se disputará desde las 14, con el objetivo de evitar interrupciones y garantizar la seguridad.

“Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local, debido a las previsiones meteorológicas”, informó la Federación en un comunicado oficial.

Colapinto, protagonista desde la previa

En ese contexto, Franco Colapinto será uno de los focos de atención. El piloto argentino de Alpine largará desde la octava posición, luego de firmar su mejor clasificación desde su llegada a la Fórmula 1.

El pilarense logró meterse por primera vez en la Q3 y registró un tiempo de 1:28.762, superando incluso a su compañero Pierre Gasly, pese a contar con un alerón en condiciones inferiores.

“Estoy contento, hice una qualy muy sólida”, expresó Colapinto tras la sesión.

La lluvia, el gran factor

El cambio de horario responde a un pronóstico que anticipa hasta un 90% de probabilidades de lluvia, con tormentas eléctricas incluidas, lo que podría generar demoras de al menos 30 minutos por protocolo en el circuito de Miami.

La FIA busca así minimizar interrupciones y asegurar que la carrera se desarrolle en las mejores condiciones posibles.

De todos modos, el clima seguirá siendo un factor determinante y podría añadirle un condimento extra a una competencia que, según lo visto en la Sprint, ya presenta pocas oportunidades de sobrepaso.

Antecedente inmediato

En la carrera Sprint, el dominio fue de McLaren, con victoria de Lando Norris, mientras que Colapinto finalizó décimo tras largar octavo, condicionado por un incidente en la primera vuelta.

Ahora, con una mejor posición de partida y en un escenario incierto por la lluvia, el argentino buscará dar el golpe y sumar puntos importantes en Miami.