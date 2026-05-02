Activaron un alerta en Neuquén por la desaparición de una mujer y su bebé

Se desplegó un operativo para dar con Camila Montesino y su hijo, vistos en Rincón de los Sauces

Hoy 22:50

Una mujer de 27 años y su bebé de cuatro meses desaparecieron hace 24 horas en la ciudad neuquina de Rincón de los Sauces. Como parte de la búsqueda, la Policía provicial activó la Alerta Nati, un protocolo especial para casos de menores desaparecidos.

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Camila Belén Montesino y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya fueron vistos por última vez el viernes 1 de mayo en la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido, en Rincón de los Sauces. Desde entonces, nadie pudo volver a contactarlos, indicaron medios locales.

La joven es de tez blanca, tiene cabello castaño claro, ojos oscuros, contextura robusta y mide 1,60 metros. No se sabe qué ropa llevaba al momento de desaparecer.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la mujer y su hijo puede comunicarse con la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces o con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 al teléfono (299) 4210369.

Hasta hoy, la madre de Natalia, Mirta Acosta, desconoce su paradero.