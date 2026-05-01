Estudiantes venció a Platense y se quedó con la cima de la Zona A

El Pincha superó al Calamar con goles de Castro y Alario y cerró la fase inicial como líder absoluto de la Zona A.

Hoy 23:48

Sigue vigente el campeón del fútbol argentino. Estudiantes quiere defender el título del Clausura y ni siquiera en la última fecha dio respiro: le ganó 2-0 a Platense y se quedó con la cima de la Zona A, desplazando a Boca al segundo lugar.

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Del otro lado, u n Calamar ya eliminado, que más allá de la tabla tenía la cabeza puesta en lo que viene por Copa Libertadores. Por eso, apostó a un mix entre titulares y suplentes, mientras que la visita también presentó un once alternativo.

El arranque no fue cómodo para Estudiantes. Nunca terminó de acomodarse al esquema inicial: si bien logró lastimar por la banda con Cetré, le faltó peso en el mediocampo, un sector que perdió durante gran parte del partido y que dejó al equipo demasiado largo. Pero no todo pasó por lo táctico. También hubo errores en la salida, producto de desatenciones propias y de la presión constante del rival.

Pero en el segundo tiempo cambió la historia. Castro levantó su nivel, Alario empezó a tener más presencia en el área y el Cacique movió el banco con acierto. Los ingresos de Neves y Amondarain le dieron otro ritmo al equipo. Y así llegó el gol: una jugada con sello propio, con Cetré asistiendo a Castro, que se filtró muy bien y definió de zurda para el 1-0.

Minutos más tarde apareció el goleador para liquidarlo. Centro pasado de Cetré, Núñez la bajó y Alario no perdonó: 2-0 y partido cerrado.

Nada más para agregar: ganó y terminó puntero. Ahora, el local recibirá a Peñarol el jueves 7 de mayo, mientras que Estudiantes visitará a Cusco el día anterior. Con un Pucho en la mano, los mira a todos desde arriba.