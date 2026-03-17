Crecida extraordinaria de los ríos en Santiago del Estero: especialistas advierten sobre fenómenos climáticos

El ministro Néstor Machado, el subsecretario del Agua Sergio Saltz y la intendenta de Termas, Paula Cánepa, fueron entrevistados en Libertad de Opinión.

Hoy 23:22

La fuerte crecida de los ríos en Santiago del Estero encendió las alertas en autoridades provinciales y especialistas en recursos hídricos. El ingeniero Néstor Machado, ministro de la Producción y Sergio Saltz, subsecretario del Agua; coincidieron en Libertad de Opinión que se trata de un evento extraordinario, vinculado a las lluvias como a cambios climáticos y transformaciones en el territorio.

Durante el programa el ministro de Producción provincial, Néstor Machado, el subsecretario del Agua Sergio Saltz y también la intendenta de Termas de Río Hondo, Paula Canepa, explicaron la evolución de la creciente y las medidas adoptadas por el gobierno provincial.

Néstor Machado

Según explicó Saltz, la situación no responde únicamente a lluvias locales, sino a lo que ocurre en toda la cuenca hidrográfica, donde intervienen precipitaciones en otras provincias y el manejo de embalses. El funcionario detalló que el pico de alerta se registró durante el fin de semana, aunque el monitoreo se realiza desde hace más de un mes mediante radares meteorológicos, modelos climáticos y coordinación con organismos técnicos.

Sergio Saltz

“La cuenca es un sistema integral que no depende sólo de la lluvia local, sino también del agua que llega desde otras provincias”, explicó Saltz. Uno de los factores que agravó el escenario fue un evento extraordinario no previsto en los modelos hidrológicos: la ruptura de un tramo de ruta en la localidad de La Madrid, lo que liberó una masa de agua que ingresó rápidamente al embalse. Ese ingreso repentino provocó que el sistema pasara a alerta hidrológica amarilla, aunque las autoridades aclararon que la estructura del dique respondió correctamente.

Infraestructura con más de 60 años

Durante el análisis también surgió la preocupación por la antigüedad de la infraestructura hídrica. Muchos diques en la región fueron construidos en la década de 1960, por lo que especialistas consideran necesario planificar nuevas obras a escala nacional. Machado señaló que estas inversiones superan la capacidad de una sola provincia: “Son obras que afectan a varias provincias y requieren financiamiento y planificación del Estado nacional”.

La crecida provocó inundaciones en zonas ribereñas y rurales, pero el panorama productivo presenta un contraste. El ministro explicó que el fenómeno llega después de un largo período de sequía que había golpeado al campo santiagueño. Las lluvias actuales, en cambio, generan expectativas positivas para los cultivos.

Entre las producciones que podrían verse beneficiadas mencionó a la soja, el maíz y el algodón. También mejoraron las pasturas para la ganadería, aunque el exceso de agua podría dificultar tareas sanitarias como las campañas de vacunación en zonas de bañados.

La situación en Termas de Río Hondo

Desde el municipio de Termas de Río Hondo, la intendenta Paula Canepa informó que el nivel del embalse comenzó a descender lentamente, lo que llevó algo de alivio a la población. Sin embargo, el monitoreo continúa de forma permanente con el Comité de Emergencia (COE), fuerzas de seguridad, Protección Civil y autoridades provinciales.

Durante el momento más crítico, unas 20 familias debieron autoevacuarse, principalmente en zonas cercanas al río.

Además, por razones de seguridad, el municipio dispuso -explicó la intendenta- vallado en sectores turísticos cercanos al río, controles en áreas de pesca, monitoreo constante del caudal.

Un evento hidrológico que podría repetirse cada 300 años

Los especialistas estiman que la magnitud de la creciente se asemeja a una recurrencia hidrológica de hasta 300 años, lo que explica su carácter extraordinario. Sin embargo, Saltz advirtió que los cambios climáticos y la intervención humana, como la deforestación y la expansión de la frontera agropecuaria, pueden modificar estos patrones. “El clima está cambiando y debemos adaptarnos. Tenemos responsabilidad como especie humana y debemos anticiparnos a estos fenómenos”, concluyó.