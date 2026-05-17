Cielo abierto ofrece concierto gratuito en Ciudad Cultural de Jujuy

El concierto gratuito de Cielo abierto se llevará a cabo hoy en la Ciudad Cultural de Jujuy a partir de las 18 horas, a pesar de la falta de entradas físicas disponibles.

Hoy 23:42

La segunda presentación de Cielo abierto en Jujuy se realizará hoy a partir de las 18 horas en la Ciudad Cultural, generando una gran expectativa entre los asistentes. A pesar de que las entradas físicas se han agotado, la organización ha asegurado que "nadie se quede afuera", permitiendo la inscripción de asistentes en la Catedral y en el propio recinto antes del inicio del concierto.

Este evento de adoración eucarística reúne a músicos de diversas partes de Latinoamérica y Estados Unidos, y es parte de una serie de noches de adoración que comenzaron el lunes en varias parroquias de la capital y el interior, como preparación para la presentación central de hoy.

El anuncio oficial del evento se realizó el jueves en una conferencia de prensa donde estuvieron presentes el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, y el padre Leoncio Mamaní de la Pastoral Vocacional, junto a los directores de Cielo abierto, Pedro González García y Cristal Domínguez Hernández, así como los músicos Itala y Juanjo.

El padre Leoncio subrayó la importancia de que las parroquias del interior envíen sus listados de asistentes para facilitar el ingreso directo al evento en la Ciudad Cultural, optimizando así la experiencia de los grupos participantes.

Durante la conferencia, Pedro González García compartió su alegría por regresar a Jujuy y destacó que la delegación de Cielo abierto está compuesta por músicos de Perú, Paraguay, México, Estados Unidos y diversas provincias argentinas. Esta misión tiene una trayectoria de 16 años y, tras su paso por Jujuy, continuará con una agenda completa para el resto del año.

Asimismo, Cristal Domínguez Hernández comentó sobre el impacto del proyecto en la juventud, resaltando que la respuesta de los jóvenes ha sido fundamental para el crecimiento y la transformación de Cielo abierto a lo largo de los años.

La preparación de los músicos incluyó visitas a San Pedro de Jujuy, Perico, Puesto Viejo y las parroquias Virgen de la Medalla Milagrosa y Santa Teresita del Niño Jesús en la capital, asegurando un contacto cercano con la comunidad local.

Procedentes de San Juan, el lunes, Cielo abierto recibió una cálida bienvenida en el aeropuerto internacional de Jujuy, donde compartieron bailes típicos de la provincia, y también tuvieron la oportunidad de visitar medios de comunicación y recorrer algunos de los atractivos jujeños.