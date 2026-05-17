“¿Alguien tiene fuego?”: Dua Lipa deslumbró con un icónico vestido de Gianni Versace

La cantante eligió una histórica pieza de alta costura para su despedida de soltera y revolucionó las redes sociales.

Hoy 23:17

Dua Lipa volvió a captar todas las miradas tras aparecer con un legendario vestido de Gianni Versace durante su despedida de soltera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La artista lució un minivestido perteneciente a la colección Atelier Versace Otoño/Invierno 1995, una pieza histórica que fue utilizada originalmente por la supermodelo Kate Moss en un desfile realizado en París.

El diseño está confeccionado con malla metálica y cristales Swarovski que generan reflejos holográficos, uno de los sellos distintivos de Versace en los años noventa. Dua Lipa completó el look con botas altas del mismo material y accesorios minimalistas.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue un encendedor negro con la palabra “Dreamgirl”, que la cantante mostró en varias fotos junto a la frase “anyone got a light?” (“¿alguien tiene fuego?”). Sus seguidores interpretaron el gesto como una posible pista sobre futuros lanzamientos musicales.

La aparición de la cantante reavivó además el interés por los archivos históricos de Versace y fue celebrada en redes sociales por Donatella Versace, actual directora creativa de la firma italiana.