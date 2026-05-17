Desde mañana se actualizará el precio del boleto en las líneas urbanas e interurbanas

La nueva tarifa comenzará a regir en los colectivos urbanos de la ciudad Capital y en las líneas interurbanas que unen Santiago del Estero con La Banda. En los próximos días también se aplicará en la ciudad bandeña.

Hoy 20:09

A partir de este lunes 18 de mayo comenzará a implementarse la nueva tarifa del transporte público de pasajeros en Santiago del Estero. El boleto pasará a costar $1.390 en las líneas urbanas de la ciudad Capital y también en los servicios interurbanos que realizan el recorrido entre Capital y La Banda.

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La actualización fue aprobada días atrás por los concejos deliberantes de ambas ciudades, luego del pedido realizado por los empresarios del sector, quienes habían solicitado llevar el boleto a $1.450.

En el caso de La Banda, el aumento también fue autorizado y se espera que entre en vigencia en los próximos días, una vez completados los pasos administrativos correspondientes.

Desde el sector empresarial argumentaron que la suba responde al impacto de la quita de subsidios nacionales, el incremento del combustible y el aumento de los costos operativos, factores que complican el sostenimiento del servicio de transporte.

Durante el tratamiento de la ordenanza también se confirmó la continuidad del abono estudiantil primario y de los beneficios destinados a personas con discapacidad.