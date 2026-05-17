“Le destruyeron la vida”: el explosivo mensaje de Milei para defender a Espert

El Presidente apuntó contra periodistas y dirigentes políticos tras las acusaciones que involucraron al diputado liberal en una causa vinculada al narcotráfico.

Hoy 20:35

El presidente Javier Milei volvió este domingo a respaldar públicamente al diputado José Luis Espert y aseguró que fue víctima de una “operación política y mediática infame” destinada a destruir su imagen.

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A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, Milei sostuvo que Espert fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en el marco de acusaciones relacionadas con una causa de narcotráfico.

“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió el mandatario.

El jefe de Estado también defendió la trayectoria profesional del economista liberal y cuestionó las versiones que circularon en torno a él. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, expresó.

En otro tramo del posteo, Milei cargó duramente contra sectores del periodismo y la política. “Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, afirmó.

El Presidente cerró su publicación con una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales: “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”.