Dos aprehendidos tras un procedimiento por robo y resistencia a la autoridad en La Banda

Personal de la Sección Robos y Hurtos de la Comisaría Comunitaria 47ª de La Banda logró recuperar parte de los bienes robados a un vecino del barrio Paraíso y detuvo a dos hermanos durante un procedimiento realizado el pasado 15 de mayo.

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La investigación se inició luego de que un hombre de 38 años denunciara que, mientras se encontraba ausente de su vivienda durante la madrugada, desconocidos violentaron una puerta de chapa e ingresaron para sustraer diversos bienes de valor.

En el marco de las averiguaciones, los efectivos policiales llegaron hasta una vecina del mismo barrio, quien entregó voluntariamente cuatro acolchados de dos plazas de distintos colores y diseños, además de aportar información sobre el presunto autor del hecho.

Con esos datos, los uniformados se trasladaron hasta la vivienda de la madre del sospechoso. Tras un extenso diálogo, la mujer entregó a su hijo, un joven de 18 años de apellido Vázquez, sindicado como responsable del robo.

Durante el procedimiento, un hermano del acusado comenzó a insultar y desafiar al personal policial con aparentes intenciones de impedir el traslado del detenido. Ante esta situación, los efectivos procedieron a reducirlo y, al requisarlo, encontraron entre sus pertenencias un cuchillo tipo sierrita.

El hombre, de 22 años, también fue trasladado a la dependencia policial y quedó aprehendido por el supuesto delito de atentado y resistencia a la autoridad.

Por disposición del fiscal de Delitos Comunes de La Banda, los acolchados recuperados fueron restituidos al damnificado tras su reconocimiento, mientras continúa la investigación para recuperar otros elementos denunciados como robados.

En tanto, el joven señalado como autor del ilícito permanece aprehendido en una causa por robo, mientras que el secuestro del arma blanca agravaría la situación procesal de su hermano.