Operativo en fiesta clandestina terminó con un empleado público demorado, menores alcoholizados y motos secuestradas

El procedimiento se realizó en Frías. Los rodados eran utilizados en las picadas que tienen cansados a los habitantes de la ciudad del departamento Choya.

Hoy 08:47

Durante la madrugada del sábado, un amplio operativo policial tuvo lugar en la ciudad de Frías, luego de que efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 23 intervinieran en una presunta fiesta clandestina desarrollada en una vivienda ubicada en la intersección de calles Entre Ríos y Juan Bautista Alberdi.

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El procedimiento se inició cerca de las 4 de la mañana, tras denuncias de vecinos que alertaban sobre un evento no autorizado con música a alto volumen y una importante concentración de motocicletas en el lugar.

Al arribar, el personal policial constató la presencia de numerosos rodados estacionados frente al domicilio y una gran cantidad de personas participando del encuentro.

Según fuentes vinculadas al operativo, dentro de la vivienda se encontraban menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, situación que motivó una rápida intervención.

Como resultado de las actuaciones, fueron secuestradas diez motocicletas por presentar diversas irregularidades, entre ellas falta de documentación obligatoria, ausencia de chapa patente y carencia de casco.

Además, voceros policiales señalaron que algunos de los rodados retenidos habrían sido identificados anteriormente en caravanas conocidas como "Super Domingrao" y en supuestas picadas clandestinas que generan preocupación entre vecinos por las maniobras peligrosas.

Durante el operativo también fue demorado un hombre de 41 años, empleado público y enfermero, quien habría intentado impedir el secuestro de una motocicleta y protagonizado un incidente con los uniformados.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el sujeto fue trasladado a sede policial y quedó alojado en calidad de aprehendido por los supuestos delitos de atentado y resistencia a la autoridad.