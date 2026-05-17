Buscan a motochorros que asaltaron una panadería y escaparon con 200 mil pesos

os sujetos llevaban puestos cascos y actuaron en pocos segundos. Analizan filmaciones de cámaras de seguridad para poder identificarlos.

Hoy 07:13

Dos motochorros huyeron con 200 mil pesos tras encañonar a la empleada de una panadería escudándose en cascos protectores, aunque podrían ser identificados gracias a filmaciones de las cámaras del sistema de seguridad.

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Según se desprende de la investigación, el asalto fue perpetrado en un comercio ubicado en avenida Colón Norte y Tercer Pasaje Intermedio, en el barrio Huaico Hondo. La víctima fue una empleada de 40 años.

Cuestión de segundos

La damnificada habría señalado que irrumpieron dos sujetos con cascos colocados y camperas inflables. Gritaron, ordenaron, mientras el frío convertía las calles en literales desiertos helados.

Uno de ellos exhibió un arma de fuego tipo revólver color gris oscuro, con la cual la amenazó y exigió la entrega de "toda la plata". Al mismo tiempo, el otro maleante violentó y abrió la caja registradora, apoderándose de más de $200.000.

Posteriormente, escaparon en una motocicleta por avenida Colón con dirección al sur. El local posee cámaras de seguridad, cuyas filmaciones ya están siendo analizadas por los investigadores.