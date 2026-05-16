La Municipalidad lanzó la tercera edición de “La Bibliodera”, el concurso de cuentos de terror para jóvenes

La intendente Norma Fuentes encabezó el anuncio durante un acto realizado en la Biblioteca Sarmiento y destacó el crecimiento del proyecto cultural orientado a jóvenes escritores.

Hoy 22:52

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, anunció el lanzamiento de la tercera edición del concurso de cuentos de terror “La Bibliodera”, una propuesta destinada a jóvenes escritores santiagueños que busca promover la creatividad literaria a partir de los mitos, paisajes y la identidad cultural de la provincia.

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El anuncio se realizó durante un acto llevado a cabo en la Biblioteca Sarmiento, donde también se entregaron diplomas a talleristas que participaron en capacitaciones vinculadas a la escritura del género de terror. La ceremonia contó además con la presencia del secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; el secretario de Cultura de la Provincia, Juan Leguizamón; el subsecretario de Desarrollo Social, Mauro Kalinski; y el director de la Juventud, Luis Llanos.

Durante su discurso, Fuentes resaltó que el proyecto nació con el objetivo de canalizar el talento de los jóvenes y brindarles un espacio para expresar sus sentimientos y desarrollar su vocación literaria. Además, recordó que la iniciativa surgió a partir de una idea impulsada por la Dirección de la Juventud, que consistió en reciclar una heladera para convertirla en una biblioteca comunitaria repleta de libros.

La jefa comunal también valoró el crecimiento que tuvo “La Bibliodera” en los últimos años, reflejado en la participación de jóvenes autores en la Feria Provincial del Libro y en la conformación de una editorial que próximamente publicará nuevas obras literarias.

Por su parte, el secretario de Cultura, Juan Leguizamón, sostuvo que la iniciativa permitió generar confianza y motivación en muchos jóvenes para animarse a escribir. “Es importante recuperar el valor del encuentro para crear historias y usar la imaginación sin límites”, expresó.

En tanto, Belén Cianferoni, encargada del dictado de los talleres, destacó que el proyecto logró consolidarse dentro de la cultura local y transformarse en un espacio de referencia para la literatura de terror juvenil en Santiago del Estero.

Durante el acto, las autoridades también entregaron placas de reconocimiento a las bibliotecas que funcionaron como sedes de los talleres, entre ellas la Biblioteca Popular Agustín Álvarez, la Biblioteca Popular Sarmiento y la Biblioteca Provincial 9 de Julio.