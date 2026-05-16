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Nuevo escándalo con Sebastián Corti: una abogada habría intentado pasarle droga en su lugar de detención

El detenido y la abogada Fabiola Arce protagonizaron un confuso incidente debido al presunto fallido ingreso de cocaína en la comisaría Cuarta. La fiscal Florencia Torres Cianferoni investiga lo sucedido.

Hoy 06:43
Sebastián Corti.

Según la investigación, sostenida en cámaras de seguridad, cerca de las 21 del viernes sobrevino el incidente en un sector apartado de los detenidos, pero vigilado por la tecnología. Los voceros confiaron que Fabiola Arce arribó al lugar y pidió hablar con Corti, quien permanece detenido desde el 15 de abril.

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De acuerdo con fuentes judiciales y policiales, en un momento, la letrada le habría pasado un sobre pequeño. Corti lo habría llevado a la boca y sujetado fuertemente con sus dientes al parecer en un intento por ocultarlo y "hacerlo pasar". En segundos, los guardias alertaron sobre el suceso e interrumpieron la "visita", pero apartando a los dos: el detenido por un lado, y la abogada, por otro.

De inmediato, fue puesto en marcha el protocolo e iniciado un procedimiento ante la presunta presencia de drogas.

En todo momento, la abogada habría negado ser quien le proveyó el elemento extraño al detenido. Era tal el desconcierto, que los funcionarios evaluaban apartar de su celda a Corti y trasladar a la profesional del derecho a una Comisaría de la Mujer, hasta que se defina su situación.

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