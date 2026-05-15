El Gobierno adjudicó dos tramos clave de rutas nacionales: qué empresas se harán cargo

Las concesiones incluyen más de 1.800 kilómetros de corredores viales y contratos por 20 años bajo un esquema sin subsidios estatales.

Hoy 23:58

El Gobierno nacional adjudicó dos tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones viales, en el marco de la denominada Etapa II-A del nuevo esquema de gestión privada de rutas nacionales. La medida abarca más de 1.800 kilómetros de corredores y contempla contratos de concesión por 20 años sin respaldo económico del Estado.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur quedó en manos del consorcio integrado por CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA. En tanto, el Tramo Pampa fue adjudicado a CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA.

El primer corredor incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226. La oferta ganadora propuso una tarifa de peaje de 997 pesos sin IVA.

Por su parte, el Tramo Pampa comprende la Ruta Nacional 5 hasta su empalme con la Ruta Nacional 35, atravesando zonas clave para la producción agropecuaria. En este caso, la empresa adjudicataria ofertó una tarifa de 2.355,37 pesos sin IVA.

Según la resolución oficial, las compañías deberán hacerse cargo de las inversiones necesarias para mantenimiento, modernización y obras de infraestructura, sin subsidios ni aportes estatales. El objetivo del Ejecutivo es avanzar hacia un sistema financiado exclusivamente con capital privado.

La adjudicación forma parte de un proceso más amplio impulsado por el Ministerio de Economía, que prevé incorporar otros corredores nacionales al nuevo esquema de concesiones. En paralelo, continúan en evaluación las ofertas para más de 2.500 kilómetros adicionales de rutas nacionales.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo modelo busca mejorar la calidad del servicio, aumentar la eficiencia operativa y reducir el gasto público destinado al mantenimiento vial.