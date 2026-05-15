Preocupación por la salud de Luis Miguel: qué le pasó

Medios mexicanos aseguraron que el cantante habría sido internado de urgencia en Nueva York por una supuesta complicación cardíaca. Desde su entorno desmintieron la información.

Hoy 23:00

La salud de Luis Miguel generó preocupación en las últimas horas luego de que distintos medios mexicanos aseguraran que el artista habría sido internado de urgencia en un hospital de Nueva York, Estados Unidos, tras sufrir una supuesta complicación cardíaca.

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Según trascendió en programas de espectáculos y redes sociales, el cantante comenzó a sentirse mal el pasado lunes y fue acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, a un centro médico de la ciudad estadounidense. Allí, de acuerdo a estas versiones, habría quedado bajo observación para realizarse estudios cardiológicos.

La alarma creció debido al hermetismo habitual del artista y a la falta de actividad en sus redes sociales desde fines de 2025. Incluso algunos periodistas mexicanos afirmaron que el cuadro habría requerido un seguimiento médico más exhaustivo durante las últimas horas.

Sin embargo, personas cercanas al entorno del denominado “Sol de México” desmintieron de manera categórica estas informaciones y aseguraron que el cantante se encuentra en “perfecto estado de salud”. Además, calificaron los rumores como falsos y sin sustento.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial de parte de sus representantes. Mientras tanto, miles de fanáticos continúan atentos a cualquier aparición pública o mensaje del artista que lleve tranquilidad sobre su estado de salud.