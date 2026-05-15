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Policiales

Investigan la muerte de un hombre hallado con un disparo en la cabeza en La Banda

El cuerpo fue encontrado dentro de un automóvil estacionado en el barrio San Carlos.

Hoy 13:18

Una profunda conmoción generó en la ciudad de La Banda el hallazgo de un hombre sin vida dentro de un automóvil, en un episodio que es materia de investigación por parte de las autoridades.

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El hecho fue descubierto durante las últimas horas en inmediaciones de la plaza del barrio San Carlos, sobre avenida Daniel Prados. Según trascendió, vecinos de la zona advirtieron la presencia de un vehículo estacionado en circunstancias llamativas y decidieron dar aviso a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que en el interior del rodado se encontraba un hombre con un disparo en la cabeza, ya sin signos vitales.

De inmediato se dispuso la intervención de personal policial y peritos, quienes comenzaron a trabajar en la escena con el objetivo de reconstruir cómo ocurrieron los hechos y determinar si se trató de un suicidio o si hubo participación de terceros.

La investigación se encuentra en curso y no se descartan ninguna hipótesis, mientras se aguardan los resultados de las pericias y otras medidas dispuestas por la Justicia.

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