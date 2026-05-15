Otro cruce entre Arbeloa y un jugador del Real Madrid: "Sacá el carnet de técnico"

El presente institucional y deportivo del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos tiempos, con conflictos internos que parecen estar lejos de resolverse.

Hoy 13:48

El clima en Real Madrid continúa siendo cada vez más tenso. Luego del fuerte cruce que trascendió entre el entrenador Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé, ahora salió a la luz otro supuesto conflicto interno que involucra al técnico y a uno de sus futbolistas.

Según informó el diario español As, Arbeloa habría mantenido una dura discusión con Álvaro Carreras después de dejarlo en el banco de suplentes en la derrota frente a Benfica por la UEFA Champions League.

De acuerdo a la información publicada por el periodista José Félix Díaz, el lateral se mostró molesto por no haber sumado minutos en ese compromiso y el entrenador le respondió con una frase contundente: “Sacá el carnet de técnico”.

La situación no sería un hecho aislado dentro del vestuario merengue. El mismo medio recordó otro episodio ocurrido meses atrás, cuando Arbeloa le habría advertido a Fran García que no tendría oportunidades mientras él estuviera al frente del equipo. Sin embargo, el lateral terminó ganándose un lugar y quedó por delante de Carreras en la consideración del entrenador, algo que volvió a quedar reflejado recientemente en el clásico ante Barcelona.

Las versiones sobre conflictos internos en el plantel comenzaron a multiplicarse durante las últimas semanas. Primero trascendió una supuesta pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, mientras que luego tomó fuerza el enfrentamiento verbal entre Arbeloa y Mbappé después de que el delantero francés comenzara desde el banco frente a Real Oviedo.

En medio de este escenario convulsionado, las declaraciones del presidente Florentino Pérez tampoco ayudaron a bajar la tensión. El máximo dirigente del club incluso decidió adelantar elecciones y lanzó fuertes mensajes hacia la oposición y parte de la prensa española.

De esta manera, el presente institucional y deportivo del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos tiempos, con conflictos internos que parecen estar lejos de resolverse.