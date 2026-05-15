Detienen en La Rioja a una pareja acusada de estafar a una psicóloga del Poder Judicial

La maniobra incluyó falsas ofertas de inversión en acciones, gestión de préstamos y transferencias a billeteras virtuales. El perjuicio económico supera los $35 millones y el dinero habría sido convertido en criptomonedas.

Hoy 06:58

Una pareja fue detenida en la provincia de La Rioja, acusada de participar en una estafa contra una psicóloga del Poder Judicial de Santiago del Estero por un monto superior a $35.000.000, que posteriormente habría sido convertido en criptomonedas.

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Las detenciones se realizaron en las últimas 72 horas por orden de la fiscal Luján González Garay. Los sospechosos, identificados como Díaz y Herrera, fueron apresados en el marco de una investigación conjunta entre áreas de Ciberdelitos de Santiago del Estero y Delitos Económicos de La Rioja, con intervención del juez Héctor Daniel Barría.

La denuncia fue presentada el 7 de julio de 2025 por la funcionaria M.V.L. Según su declaración, el 20 de junio había visto en Facebook una publicación que ofrecía la compra de acciones de YPF. Al ingresar al enlace, fue redirigida a WhatsApp, donde una persona que se identificó como “Cristina Herrera”, supuesta representante de la empresa, le indicó cómo realizar la operación y le solicitó una transferencia inicial de $250.000.

Posteriormente, la víctima fue contactada por otros supuestos operadores. Durante el proceso, los estafadores obtuvieron sus datos personales y gestionaron préstamos a su nombre por distintos montos, entre ellos $7.000.000, $1.826.021, $1.171.000 y más de $900.000, además de otras transferencias a través de plataformas digitales.

En una instancia posterior, otro individuo le solicitó $5.000.000 adicionales con el argumento de liberar supuestas ganancias. El 30 de junio, un empleado bancario le informó que se trataba de una estafa.

La investigación determinó que los fondos fueron transferidos a cuentas vinculadas a plataformas como Montech Center y Binance, creadas en el marco de la maniobra, y luego convertidos a criptomonedas. También se identificó una billetera virtual radicada en La Rioja que habría recibido parte del dinero y lo redistribuyó a otras cuentas.

Los investigadores consideran que los detenidos podrían haber actuado como intermediarios o titulares de cuentas utilizadas para canalizar los fondos, y no descartan la participación de una red más amplia con operaciones en distintas provincias.

Los acusados fueron trasladados a Santiago del Estero, donde quedarán alojados en dependencias de Delitos Económicos. Se prevé que sean indagados en los próximos días. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos, que serán analizados.

Según fuentes de la investigación, el dinero habría sido fragmentado y transferido a múltiples cuentas, lo que dificulta su recuperación. Además, se indicó que este tipo de maniobras suele involucrar el uso de identidades falsas y dispositivos descartables.