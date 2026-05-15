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Una joven confunde a Messi con una estatua y su reacción se vuelve viral

Una joven se acercó a lo que creía era una estatua de Lionel Messi, pero su reacción al escuchar la voz de la figura dejó a todos sorprendidos y generó un video viral en redes sociales.

Hoy 07:01

Corina Severo vivió una experiencia inesperada y desopilante mientras grababa contenido para sus redes sociales.

La joven se encontró con lo que parecía ser una estatua de Lionel Messi y, sin pensarlo dos veces, decidió interactuar con la figura frente a la cámara.

Con total naturalidad, se acercó y le dijo: “¿Qué onda, crack de la vida, todo bien?”, generando risas en el ambiente.

Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue totalmente imprevisto: la supuesta estatua le respondió de manera sorprendente.

Corina, atónita, reaccionó diciendo: “¡Ay, qué susto! No sabía, pensé que era una estatua”, mientras las carcajadas llenaban el aire.

El video, publicado en TikTok, se volvió rápidamente viral, alcanzando más de 15 millones de reproducciones y acumulando más de dos millones de “me gusta”.

Los comentarios de los usuarios reflejan la diversión del momento, con bromas como: “¿Cómo te recuperás socialmente después de eso?” y “Hasta yo me asusté cuando le respondió”, lo que demuestra el impacto que tuvo este divertido encuentro.

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