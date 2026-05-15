Wanda Nara y Maxi López brillan en la nueva serie Triángulo Amoroso

El estreno de Triángulo Amoroso en Telefe, protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, revoluciona el panorama televisivo argentino con su formato vertical y contenido innovador.

Hoy 06:19

El estreno de Triángulo Amoroso en Telefe ha marcado un hito en la televisión argentina, al presentar un formato vertical que desafía las convenciones tradicionales. La serie, protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, ofrece una trama donde ambos actores se interpretan a sí mismos, lo que añade un elemento de realidad a la ficción.

La producción de Telefe ha optado por lanzar Triángulo Amoroso inmediatamente después de Pasapalabra, un programa que esa noche alcanzó 8,3 puntos de rating, creando un ambiente de alta expectativa. En este contexto, la serie se convierte en un fenómeno audiovisual desde su debut, capturando la atención de millones de televidentes.

El primer capítulo de Triángulo Amoroso inició con un rating de 11,7 puntos y alcanzó un pico de 13,1, posicionándose como uno de los contenidos más vistos de la noche. Este interés inicial se tradujo en 4 millones de reproducciones en Instagram en menos de 12 horas, evidenciando el alto nivel de curiosidad del público por la serie.

Además, los cinco episodios lanzados en la plataforma digital registraron entre 1 y 2 millones de reproducciones cada uno, acumulando un total de 14.9 millones de visualizaciones en las primeras 12 horas. Este desempeño excepcional revela la eficacia de la estrategia de Telefe para atraer a una amplia audiencia.

El estreno de la serie fue complementado por la gala de Gran Hermano, que también generó un rating destacado de 12,5 puntos. La competencia entre estos programas ha mostrado el interés creciente de los televidentes por las propuestas de Telefe, que están en constante evolución.

La introducción del formato vertical ha abierto un debate en el ámbito televisivo. Este formato, diseñado inicialmente para ser consumido en dispositivos móviles, ha suscitado opiniones diversas sobre su adaptación a la televisión tradicional. Aunque algunos usuarios han expresado su entusiasmo por la innovación, otros han criticado la experiencia visual, resaltando la disminución del área de visualización.

Las reacciones en redes sociales también han sido mixtas, con comentarios que van desde la apreción por la serie hasta quejas sobre la duración de los episodios. Esta respuesta variada subraya la diversidad de opiniones y el impacto que ha tenido Triángulo Amoroso en la conversación pública sobre el consumo de contenido audiovisual.