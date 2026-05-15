Fuerte crítica de monseñor Martínez Ossola al gobierno nacional: "Hablan de la casta y se siguen aferrando a la casta"

El obispo auxiliar de Santiago del Estero advirtió sobre la situación social, criticó medidas del Gobierno nacional y llamó a una renovación dirigencial durante su homilía en Villa Mailín.

Hoy 07:02

El obispo auxiliar de Santiago del Estero, monseñor Enrique Martínez Ossola, expresó su preocupación por la situación económica y social del país y formuló críticas al Gobierno nacional, a la dirigencia política y a lo que definió como una creciente cultura del individualismo.

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Las declaraciones fueron realizadas durante su homilía en Villa Mailín, en el marco del traslado de la imagen del Señor de los Milagros al Árbol Santo. En ese contexto, el religioso cuestionó el impacto del ajuste en jubilados y el discurso oficial contra la “casta”.

“Hablan de la casta y se siguen aferrando a la casta”, afirmó, y agregó: “Tenemos dos Menem de apellido en el Gobierno. Con uno no nos fue bien, con dos vamos a ir peor”, en referencia a integrantes de esa familia en la actual administración.

Martínez Ossola también advirtió sobre el avance del “sálvese quien pueda” en la sociedad. Sostuvo que este fenómeno se ve reflejado en la dirigencia política, a la que acusó de priorizar intereses personales por sobre el bien común. “Hay medidas que parecen tomadas por habitantes de un país ultra desarrollado”, indicó.

En relación con la situación de los jubilados, señaló que enfrentan problemas de ingresos y acceso a la salud, y cuestionó el impacto de medidas como el aumento de tarifas y la reducción de subsidios. “Las boletas de servicios llegan con cifras que implican prácticamente medio sueldo o más”, afirmó.

Además, consideró que la dirigencia política se encuentra enfocada en disputas internas y en la acumulación de poder. “Eso nos va a llevar al fracaso”, advirtió, y planteó la necesidad de una renovación política con dirigentes “que piensen en la gente”.

El obispo también se refirió a la corrupción y cuestionó el rol del Congreso. Señaló que los legisladores “no se preocupan por la gente” y criticó sus niveles salariales y la falta de resultados en la gestión. En ese marco, reiteró su postura contraria a la ley de aborto.

Por otra parte, coincidió con declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, sobre el carácter “destructivo” de la política económica. En ese sentido, mencionó el deterioro de rutas nacionales, como la Ruta 34, y la falta de obras de mantenimiento.

En relación con el Gobierno de Javier Milei, volvió a cuestionar el discurso contra la casta política al considerar que “es más de lo mismo” y que existen sectores que permanecen en el poder de manera prolongada.

Finalmente, Martínez Ossola destacó el trabajo de la Iglesia a través de Cáritas, tanto en la asistencia como en la promoción social. Señaló dificultades en el acceso al empleo y en la formación técnica, y advirtió sobre la pérdida de oficios. “Estamos acompañando los esfuerzos por sobrevivir y por lograr una vida digna”, concluyó.