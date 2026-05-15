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Niebla y lluvia: el clima de Termas de Río Hondo para este fin de semana

Los termenses se encuentran hoy con una mañana de niebla moderada y un clima variable para los próximos días. Se anticipan temperaturas que oscilarán entre los 10 y 21 grados.

Hoy 08:01

Hoy, los termenses se levantan con una mañana marcada por niebla moderada, la cual ha reducido la visibilidad en la ciudad. La temperatura actual ronda los 9.3 °C, con una sensación térmica de 8.7 °C, lo que genera un ambiente fresco y húmedo.

La humedad alcanza el 93%, lo que contribuye a la persistencia de la niebla. Mientras tanto, el viento sopla a 5.8 km/h desde el norte-noreste, aportando un leve movimiento en el aire que podría traer un cambio en las condiciones climáticas.

Para el resto del día, se espera un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10.2 °C de mínima y los 21.1 °C de máxima. Este rango de temperaturas permitirá que la jornada sea más cálida por la tarde, ideal para disfrutar al aire libre.

Sin embargo, el pronóstico para el fin de semana no es tan alentador. El sábado, se anticipan lluvias moderadas a intervalos, con mínimas de 11.6 °C y máximas de 20.2 °C. Los termenses deberán estar preparados para un cambio en las actividades al aire libre.

Para el día domingo, las lluvias moderadas continuarán con mínimas de 12 °C y máximas de 13.9 °C. Es recomendable que la población esté atenta a las condiciones climáticas, ya que el clima inestable podría afectar los planes de fin de semana.

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