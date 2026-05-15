Kate Beckinsale reaparece con fuerza y encabezará dos nuevos proyectos de acción y terror

La actriz británica será parte del cierre de una emblemática saga de muertos vivientes y protagonizará un thriller de supervivencia en alta mar.

Hoy 08:23

La actriz británica Kate Beckinsale, reconocida por su trabajo en la saga “Underworld”, fue confirmada como protagonista de dos nuevos proyectos cinematográficos que la volverán a ubicar en el terreno del terror y el suspenso.

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Uno de los desarrollos corresponde al capítulo final de la franquicia “Night of the Living Dead”, creada por George A. Romero. La película estará dirigida por Doron y Yoav Paz (“Plan A”) y se convertirá en la séptima entrega de la saga. El guion se basa en una historia desarrollada por Romero antes de su fallecimiento en 2017, mientras que la incorporación de Beckinsale fue revelada por Deadline.

La producción estará a cargo de John Baldecchi, Sarah Donnelly y Dominic Ianno para Roundtable Entertainment, en asociación con Suzanne Romero. La trama se sitúa en una Tierra devastada, donde los últimos grupos humanos sobreviven entre facciones enfrentadas y una creciente amenaza de muertos vivientes en evolución.

En paralelo, la actriz también encabezará un thriller de acción y supervivencia dirigido por Jake West (“Evil Aliens”) y escrito por Dan Schaffer. Según informó The Hollywood Reporter, Beckinsale interpretará a Barbara, una jefa fría y distante en una historia atravesada por el peligro extremo.

Kate Beckinsale

El film sigue a Willa Harba, una actriz en crisis cuyo jet privado se estrella en el océano Pacífico. Atrapada en el mar y rodeada de tiburones blancos, sus pedidos de ayuda son ignorados por su superior. Sin embargo, su señal de socorro es captada por una bióloga marina, interpretada por Katherine McNamara (“Arrow”), quien se convierte en su única esperanza de supervivencia.

La producción contará con Yariv Lerner, Dominic Burns, Crawford Anderson-Dillon y Sky Morfopoulos, mientras que la propia Beckinsale también participará como productora ejecutiva, junto a Arianne Fraser, Delphine Perrier, Patrick Wintersgill, Kevin Glynn, Pauric Duffy y Hannah Leader.

Con estos proyectos, Beckinsale refuerza su presencia en el cine de género, consolidándose como una figura habitual en producciones de acción, terror y suspenso.