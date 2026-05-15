Mundial 2026: Argentina puso a disposición de Estados Unidos información de Tribuna Segura

La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad y alcanza a personas incluidas en el programa con restricciones vigentes para ingresar a estadios.

Hoy 09:13

El Ministerio de Seguridad de la Nación puso a disposición de la Embajada de Estados Unidos en Argentina información del programa Tribuna Segura, de cara al Mundial 2026.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 444/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a las personas que poseen restricciones vigentes para ingresar a eventos deportivos.

Según se indicó, la decisión se enmarca en los acuerdos de cooperación en materia de seguridad firmados con organismos del gobierno de Estados Unidos, en atención a la realización de la Copa del Mundo FIFA 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

“Póngase a disposición de la Embajada de Estados Unidos en Argentina la información sobre los individuos que poseen restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos obrante en el Programa Tribuna Segura”, señala la resolución.

Además, el Ministerio instruyó a la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad Nacional a llevar adelante las acciones necesarias para cumplir con el protocolo de tratamiento de la información.

El Gobierno aclaró que los datos brindados deberán ser utilizados de manera exclusiva para la planificación de la seguridad táctica y operativa durante la celebración del Mundial.

En ese sentido, quedó expresamente prohibido cualquier uso distinto, posterior o ajeno a esa finalidad.

La resolución también establece que el plazo de utilización de la información se limitará a la duración del campeonato y podrá extenderse únicamente por un máximo de cinco días corridos posteriores a su finalización, solo para tareas operativas, de control y verificación vinculadas al torneo.

Una vez concluido ese período, la autoridad receptora deberá acreditar ante el Ministerio de Seguridad que procedió a la eliminación definitiva e irreversible de la totalidad de la base de datos generada, sin conservar copias, respaldos, reproducciones ni registros derivados.