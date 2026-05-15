Claudio Úbeda prepara tres cambios en Boca para una final anticipada ante Cruzeiro

El Xeneize se juega gran parte de su futuro en la Copa Libertadores y el entrenador analiza variantes obligadas por lesiones, suspensiones y rendimiento.

Hoy 09:45

Boca Juniors atraviesa días decisivos después de la eliminación en el Torneo Apertura y ya pone toda su atención en el duelo clave frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores. El encuentro del próximo martes en La Bombonera aparece como una verdadera final para el equipo dirigido por Claudio Úbeda, que necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por la clasificación.

Con ese panorama, el entrenador comenzó a delinear el equipo y tiene prácticamente confirmados tres cambios respecto de la derrota ante Huracán. La principal incógnita pasa por encontrar al reemplazante de Santiago Ascacíbar, expulsado en el último compromiso copero frente a Barcelona Sporting Club tras la dura infracción sobre Milton Céliz.

El principal candidato para ocupar ese lugar es Ander Herrera, quien ya dejó atrás el desgarro grado II en el isquiotibial izquierdo sufrido antes del partido con Defensa y Justicia y volvió a entrenarse con normalidad. Sin embargo, Úbeda también analiza otras variantes como el ingreso de Tomás Belmonte para mantener el equilibrio en la mitad de la cancha o incluso apostar por Exequiel Zeballos, opción que modificaría el esquema hacia un sistema mucho más ofensivo.

Si finalmente juega el “Chango”, Boca podría presentar un dibujo cercano a un 4-3-3 o un 4-4-2 flexible, con Zeballos por izquierda y Tomás Aranda moviéndose desde la derecha hacia el centro, cumpliendo un rol similar al que supo desempeñar Carlos Palacios en el cierre de la temporada pasada.

Además, habrá otras dos variantes casi aseguradas. En ataque, Adam Bareiro quedó descartado por el doble desgarro sufrido frente a Huracán y su lugar sería ocupado por Milton Giménez. Mientras tanto, Edinson Cavani volvió a entrenarse junto al grupo e intentará al menos integrar la lista de convocados, aunque su presencia desde el arranque parece complicada debido a la poca continuidad que tuvo durante 2026 por sus recurrentes problemas lumbares.

La tercera modificación estaría en el lateral derecho. Marcelo Weigandt atraviesa un flojo presente y quedó muy cuestionado tras la caída ante Huracán, por lo que Malcom Braida aparece como el elegido para quedarse con el puesto luego de haber ingresado en el entretiempo del último partido.

Actualmente, Boca suma seis puntos en el Grupo D, producto de dos triunfos y dos derrotas, y se ubica por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, ambos con siete unidades. Por eso, el compromiso del martes tomó carácter de final para el Xeneize, que necesita ganar y, si es posible, por más de un gol para tener ventaja en caso de igualdad de puntos en la definición del grupo.